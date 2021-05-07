Минск подготовил санкции против Запада

Белоруссия подготовила новые санкции в отношении Запада, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Министр пообещал, что санкции будут адекватными складывающейся ситуации

«Без ответа никакие шаги оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, и к каким решениям придут партнеры на Западе», — приводит «Интерфакс» слова Макея.

По его словам, «будут и симметричные и асимметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси».

Он отметил при этом, что в Минске «никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце». «Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан», — сказал Макей.

В конце апреля правительство Белоруссии ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".