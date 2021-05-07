Конфликт в кемеровском трамвае привел к смерти

Житель Кемерова вытолкал из трамвая другого пассажира, тот упал, ударился головой и впоследствии скончался, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

По версии следствия, 2 мая 46-летний мужчина не оплатил проезд в трамвае, а водитель заявил, что не поедет, пока пассажир или не приобретет билет, или не выйдет из вагона. Тот никак не отреагировал. Ситуация не понравилась 62-летнему мужчине.

Он вытолкал безбилетника из трамвая. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание, прохожие вызвали скорую помощь. Через несколько дней потерпевший умер в больнице.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.