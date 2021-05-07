Велосипедистка с ребенком и машина ДПС попали в ДТП под Новосибирском

Видео, где машина ДПС якобы сбивает женщину с ребенком в Новосибирской области, попало в Сеть. По данным полиции, экипаж лишь задел велосипед зеркалом, никто не пострадал.

Авария произошла на пешеходном переходе в поселке Чистоозерном Новосибирской области днем в пятницу. Видеозапись разошлась по соцсетям.

Одни из очевидцев написали, что машина ДПС сбила женщину с ребенком на раме велосипеда. Другие считают, что женщина упала сама, испугавшись патрульного автомобиля.

«Автомобиль ДПС ГИБДД, двигаясь по проезжей части, в районе пешеходного перехода боковым зеркалом задел велосипед местной жительницы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал», – описала происшествие пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция проводит проверку по факту ЧП. О проверке инцидента в пятницу также сообщило СУ СКР по Новосибирской области.