Велосипедистка с ребенком и машина ДПС попали в ДТП под Новосибирском

Видео, где машина ДПС якобы сбивает женщину с ребенком в Новосибирской области, попало в Сеть. По данным полиции, экипаж лишь задел велосипед зеркалом, никто не пострадал.
Авария произошла на пешеходном переходе в поселке Чистоозерном Новосибирской области днем в пятницу. Видеозапись разошлась по соцсетям.
Одни из очевидцев написали, что машина ДПС сбила женщину с ребенком на раме велосипеда. Другие считают, что женщина упала сама, испугавшись патрульного автомобиля.
«Автомобиль ДПС ГИБДД, двигаясь по проезжей части, в районе пешеходного перехода боковым зеркалом задел велосипед местной жительницы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал», – описала происшествие пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Полиция проводит проверку по факту ЧП. О проверке инцидента в пятницу также сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
Иркут 69Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...
cftyВы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...
UynachalnicaЦитатаГлава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос, хотел бы он стать...