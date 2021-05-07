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Тимати выложил спойлер новой серии «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Репер Тимати на странице в Instagram опубликовал отрывок из нового выпуска шоу «Холостяк», который выйдет в субботу 8 мая.

В прошлом выпуске шоу покинула главная фаворитка Мария Вебер. При расставании у Тимура текли слезы. Затем Тимати отправил домой Екатерину Сафарову, которой признался в чувствах. Но позже остановил ее машину и предложил проверить чувства без камеры.

«Завтрашняя серия будет огонь. Сорян за спойлер, не удержался», — написал Тимати (авторская орфография и пунктуация сохранены).

В отрывке, который опубликовал Тимати, он сидит в окружении четырех участниц — Любови Лишневской, Алисы Грабовой, Адель Вейгель и Марии Лобановой. Затем говорит, что кого-то не хватает, и этот человек придет. «Маша?», — спрашивает Адель.

Подписчики уверены, что в проект вернется не Мария Вебер, а Екатерина Сафарова. Разгадка ждет зрителей в субботу.

Тимати в своем аккаунте активно интригует перед каждой серией «Холостяка» и пытается доказать подписчикам, что этот сезон не провальный по рейтингам.

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