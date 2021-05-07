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Атомный подводный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Севмаш»

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» приняли в состав военно-морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.

Торжественная церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. «На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК "Казань" капитану первого ранга Александру Бекетову», — говорится в сообщении.

Евменов напомнил, что проект АПК «Казань» разработан бюро «Малахит». Подлодка обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

«Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — сказал главнокомандующий.

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Изначально «Казань» должны были передать ВМФ в 2019 году, но испытания усовершенствованного проекта «Ясень» затянулись и передачу перенесли на 2021-й.

Кроме того, в этом году в состав флота должна войти еще одна подлодка этого проекта — «Новосибирск», а на стапелях завода находятся АПЛ «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Седьмую и восьмую такие подлодки — «Владивосток» и «Воронеж» — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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