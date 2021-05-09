Сериал «Обитель» с Безруковым: как выжить в Соловецком лагере

Сериал «Обитель», снятый по одноименному роману Захара Прилепина, рассказывает о жизни в Соловецком лагере особого назначения и о судьбах людей во время гражданской войны в 20-е годы прошлого века. Показ исторической драмы начинается с 10 мая на канале «Россия».

Режиссер Александр Велединский:

«Обитель» — не рассказ о лагерной жизни. О лагерях 30-х было написано и снято немало, нас же привлекли 20-е. Это самый интересный период XX столетия: смерть Серебряного века, рождение нового государства. Наша история – о невозможности любви в клетке.

Действие сериала разворачивается в 1920-е годы в Соловках. 27-летний недоучившийся московский студент Артем Горяинов попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека».

Одержимый идеей создания нового общества начальник лагеря Эйхманис строит новую цивилизацию на месте православного монастыря, считая, что Серебряный век продолжает жить именно здесь, в Соловках.

С первых же дней в лагере Артема ждут жестокие испытания: голод, каторжная работа, опасное противостояние с бандой блатных, угроза расстрела. Он сталкивается с разными людьми – уголовниками и «политическими», честными и продажными, великодушными и злопамятными. Испытанием для героя становится и неожиданная любовь с чекисткой Галиной, у которой роман с Эйхманисом. Опасная связь может грозить им расстрелом.

Персонажи

Федор Эйхманис (Сергей Безруков) – начальник Соловецкого лагеря, убежденный чекист. Один из главных «демонов революции» и организаторов ГУЛАГ. Хладнокровно подписывает расстрельные списки. Образован, любит музыку, ценит женское общество. Увлечен лагерным экспериментом по «перековке» заключенных, как любимой игрушкой. Не сомневается в своем праве решать судьбы тысяч людей.

Осужденный Артем Горяинов (Евгений Ткачук) доставлен на Соловки за «бытовое преступление». Недоучившийся студент, читатель книг. Ему нет дела до большевиков: «случились – пусть будут». Не верит никому, но хочет сам понять, где правда. Молодой, сильный, дерзкий, он вступает в игру со смертью, несмотря на то что шансов выиграть нет.

Галина Кучеренко (Александра Ребенок) – чекистка, следователь в Соловецком лагере особого назначения. Жесткая, умная, убежденная, работала в бронепоезде Троцкого. На Соловки приехала, чтобы быть рядом с Эйхманисом, в которого влюблена.

Серж Мезерницкий (Виктор Добронравов) – белогвардеец и контрреволюционер. В Соловецком лагере стал трубачом духового оркестра. Убежденный противник революции, он не говорит лишнего, остроумно шутит, играет на театральной сцене и в жизни. Только в кругу близких мечтает, как падет ненавистный режим.

Поэт Афанасьев (Яков Шамшин) – аферист и жулик, заявляет, что для него нет разницы между лагерем и монастырем. Он вообще смотрит на жизнь как на повод для новых стихов, но только до тех пор, пока этой жизни ничего не угрожает. Ради спасения своей шкуры легко может подставить товарища.

Василий Петрович Вершилин (Виктор Раков) – бывший офицер, не позволяет себе опускаться до ругательств, обладает врожденным чувством собственного достоинства. Помог освоиться Артему в первые дни в лагере, относится к нему с отеческой заботой. Любит с горькой иронией рассуждать о новой жизни, но соблюдает осторожность. Держится особняком.

Владычка Иоанн (Игорь Черневич) – православный священник отец Иоанн помог сохранить силу духа многим товарищам по заключению. Его величают «владычкой», и это хорошее слово подходит отцу Иоанну как нельзя лучше. С улыбкой и любовью он говорит о кротости, смирении и вере, и его слушают даже те, кто не может смириться с болью и унижением.

О съемках

«Обитель» снимали в Москве, Выборге, Ярославле, Архангельской, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областях. От масштабных съемок на Соловецком архипелаге отказались, чтобы не нарушать строгий распорядок действующего монастыря.

Роль Соловецкого монастыря досталась Кирилло-Белозерскому. Белоснежные стены вологодского монастыря ради сходства были задекорированы под камень, а среди монастырских построек появились лагерный магазин, почта, госпиталь и театр.

Зрителю обещают достоверность картинки — мельчайшим деталям уделялось большое внимание. Забытые марки сигарет, обложки книг Серебряного века, пистолеты, кожанки чекистов, плакаты, портрет Троцкого в комнате Галины – весь материальный мир 20-х годов воссоздан с особой убедительностью.

Идея сериала о Соловках принадлежит режиссеру Александру Велединскому («Живой», «Ладога», «Географ глобус пропил»). Он попросил Прилепина небольшой рассказ о Соловцах – основу для будущего киносценария.

Но писателя так увлекла тема, что вместо рассказа получился большой роман, который быстро стал бестселлером. «Обитель» удостоена престижных литературных премий: «Большая книга», «Книга года» и «Книжная премия Рунета», а также премии Правительства РФ в области культуры.