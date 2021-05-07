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Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Комиссия по наименованиям рассмотрит вопрос переименования улицы имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Дзержинском районе Новосибирска в честь академика Сергея Королева, сообщил депутат Горсовета Ростислав Антонов.

Антонов предложил переименовать улицу в честь академика еще месяц назад. Он привел данные соцопроса, что у новосибирцев фамилия Королев ассоциируется именно с этим человеком, но мэр города Анатолий Локоть отказал депутату. Он сказал, что не поддерживает идею смены исторически сложившихся названий и напомнил, что переименование повлечет за собой затраты.

«Вопрос о переименовании улицы М.Н. Королева в улицу имени авиаконструктора Сергея Павловича Королева будет рассмотрен на комиссии по наименованиям», – написал Антонов в Facebook.

Он опубликовал скан ответа мэрии на его запрос о переименовании улицы. Власти города добавили, что дату заседания комиссии депутату сообщат дополнительно.

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Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева
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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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