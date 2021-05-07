Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева

Комиссия по наименованиям рассмотрит вопрос переименования улицы имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Дзержинском районе Новосибирска в честь академика Сергея Королева, сообщил депутат Горсовета Ростислав Антонов.

Антонов предложил переименовать улицу в честь академика еще месяц назад. Он привел данные соцопроса, что у новосибирцев фамилия Королев ассоциируется именно с этим человеком, но мэр города Анатолий Локоть отказал депутату. Он сказал, что не поддерживает идею смены исторически сложившихся названий и напомнил, что переименование повлечет за собой затраты.

«Вопрос о переименовании улицы М.Н. Королева в улицу имени авиаконструктора Сергея Павловича Королева будет рассмотрен на комиссии по наименованиям», – написал Антонов в Facebook.

Он опубликовал скан ответа мэрии на его запрос о переименовании улицы. Власти города добавили, что дату заседания комиссии депутату сообщат дополнительно.