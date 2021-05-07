Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером НАТО»

Черное море «является отчасти и озером НАТО», такое заявление в ходе дискуссии EPC (European Policy Center) выступил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», — приводит ТАСС слова министра, сказанные в ответ на вопрос: «Что может сделать НАТО, чтобы помешать РФ превратить Черное море в российское озеро?» «Как члены альянса мы не можем отказаться от присутствия в регионе», — добавил он.

Участники дискуссии констатировали, в частности, что Черное море превращается из «русского озера» в «море НАТО».

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли Румыния угрозу из-за российского присутствия в регионе, глава румынского МИД сказал: «Мы не чувствуем угрозы, но в то же время мы озабочены, когда видим массированное перемещение военных, подобную демонстрацию силы в регионе».

«Нужно предпринять больше усилий по сплоченности восточного фланга [НАТО]. Ясно, что Россия рассматривает восточный фланг как единое целое. И мы должны рассматривать его так же», — считает Ауреску.