НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером НАТО»

Источник:
ТАСС
173 0
Фото: © U.S. Navy

Черное море «является отчасти и озером НАТО», такое заявление в ходе дискуссии EPC (European Policy Center) выступил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», — приводит ТАСС слова министра, сказанные в ответ на вопрос: «Что может сделать НАТО, чтобы помешать РФ превратить Черное море в российское озеро?» «Как члены альянса мы не можем отказаться от присутствия в регионе», — добавил он.

Участники дискуссии констатировали, в частности, что Черное море превращается из «русского озера» в «море НАТО».

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли Румыния угрозу из-за российского присутствия в регионе, глава румынского МИД сказал: «Мы не чувствуем угрозы, но в то же время мы озабочены, когда видим массированное перемещение военных, подобную демонстрацию силы в регионе».

«Нужно предпринять больше усилий по сплоченности восточного фланга [НАТО]. Ясно, что Россия рассматривает восточный фланг как единое целое. И мы должны рассматривать его так же», — считает Ауреску.

Еще по теме
Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
Турция ужесточила локдаун
Лавров ответил на санкционные угрозы Евросоюза
Источник в США назвал место встречи Байдена и Путина
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева
Власти Хакасии выступили против разработки «Аскизского месторождения»
Каждый пятый новосибирец готов отказаться от авто из-за парковок
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (0)
Картина дня
Власти нашли способ сдержать цены на топливо
Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером НАТО»
Аналитик оценил вероятность обвала рубля
Атомный подводный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ России
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
Sibnet.Ru