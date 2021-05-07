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Власти Хакасии выступили против разработки «Аскизского месторождения»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти Хакасии хочет добиться отмены аукциона на разработку «Аскизского каменноугольного месторождения», сообщается на сайте правительства региона.

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил об аукционе на право разведки и добычи каменного угля на участке недр «Аскизское каменноугольное месторождение» в Хакасии. Аукцион назначен на 29 июня. Правительство республики намерено добиться его отмены.

«В случае появления новых разрезов на территории Аскизского каменноугольного месторождения существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Месторождение относится к потенциально опасным объектам угольной промышленности. Это связано с наличием эндогенных очагов возгорания угля. Площадь существующих возгораний и масштабы выгоревшего пространства на сегодня достоверно не известны», — говорится в сообщении.

Из-за разреза могут пострадать фермеры. Добыча угля увеличит антропогенную нагрузку на экосистему республики, усугубит экологическую ситуацию и существующую социальную напряженность, связанную с уже действующими разрезами.

Правительство Хакасии в официальном письме призывает руководство Роснедр всесторонне и обстоятельно рассмотреть их и принять решение об отмене запланированного аукциона.

За последние два с половиной года на все поступающие запросы по выдаче новых лицензий на разработку угольных месторождений правительством Хакасии были официально даны отрицательные отзывы.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
Sibnet.Ru