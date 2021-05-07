Власти Хакасии выступили против разработки «Аскизского месторождения»

Власти Хакасии хочет добиться отмены аукциона на разработку «Аскизского каменноугольного месторождения», сообщается на сайте правительства региона.

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил об аукционе на право разведки и добычи каменного угля на участке недр «Аскизское каменноугольное месторождение» в Хакасии. Аукцион назначен на 29 июня. Правительство республики намерено добиться его отмены.

«В случае появления новых разрезов на территории Аскизского каменноугольного месторождения существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Месторождение относится к потенциально опасным объектам угольной промышленности. Это связано с наличием эндогенных очагов возгорания угля. Площадь существующих возгораний и масштабы выгоревшего пространства на сегодня достоверно не известны», — говорится в сообщении.

Из-за разреза могут пострадать фермеры. Добыча угля увеличит антропогенную нагрузку на экосистему республики, усугубит экологическую ситуацию и существующую социальную напряженность, связанную с уже действующими разрезами.

Правительство Хакасии в официальном письме призывает руководство Роснедр всесторонне и обстоятельно рассмотреть их и принять решение об отмене запланированного аукциона.

За последние два с половиной года на все поступающие запросы по выдаче новых лицензий на разработку угольных месторождений правительством Хакасии были официально даны отрицательные отзывы.