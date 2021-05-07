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Каждый пятый новосибирец готов отказаться от авто из-за парковок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ситуация с парковками устраивает только каждого пятого новосибирца, еще пятая часть готова отказаться от автомобиля из-за этих проблем, выяснили аналитики.

«Каждый пятый опрошенный новосибирец отметил, что сложности с парковкой в городе – одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его», – сказано в описании опроса, проведенного Ситимобил и ResearchMe.

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Только 20% новосибирцев устраивает ситуация с парковками в городе. Остальные 80% заявили о тех или иных проблемах. 

Также 80% опрошенных заявили, что готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города.

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Авто #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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