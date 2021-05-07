Каждый пятый новосибирец готов отказаться от авто из-за парковок

Ситуация с парковками устраивает только каждого пятого новосибирца, еще пятая часть готова отказаться от автомобиля из-за этих проблем, выяснили аналитики.

«Каждый пятый опрошенный новосибирец отметил, что сложности с парковкой в городе – одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его», – сказано в описании опроса, проведенного Ситимобил и ResearchMe.

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Только 20% новосибирцев устраивает ситуация с парковками в городе. Остальные 80% заявили о тех или иных проблемах.

Также 80% опрошенных заявили, что готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города.