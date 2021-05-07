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Новосибирцы получат новые суперсервисы на портале «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы в 2021 году получат доступ к шести суперсервисам на портале «Госуслуги», сообщает Минцифры Новосибирской области.

До конца года в регионе планируется внедрить шесть новых суперсервисов. Это «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Утрата близкого человека», а также «Трудовая миграция онлайн». С их помощью можно получить нужные услуги «в один клик», без сбора бумажных документов и посещения учреждений.

Так, суперсервис «Рождение ребенка» позволит оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него и электронное оформление пособий, связанных с рождением ребенка. Затем функционал суперсервиса будет дополняться.

Жителям региона уже доступны семь суперсервисов: «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

Жители Новосибирской области активно подключились к использованию суперсервисов. В прошлом году через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» в Новосибирской области было подано 2 тысяч заявлений. 

Но гораздо активнее новосибирцы использовали «Цифровое исполнительное производство». Сервис позволяет контролировать ситуацию должникам и взыскателям. В 2020 году в Новосибирской области было подано 42 тысячи обращений через этот суперсервис.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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