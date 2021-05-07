Кузбасс накрыло зеленой пылью

Жители Кемеровской области выложили в социальных сетях фотографии со странной зеленой пылью, окутавшей города.

Фотографиями поделились жители Новокузнецка, Осинников и Калтана. Зеленая пыль осела на машинах и лавочках. Самое простое объяснение — что это пыльца — не устроило некоторых комментаторов. Они заявили, что пыль магнитится, а такого количества никогда не было.

«В этом нет ничего необычного. Произошло резкое потепление, началась вегетация растений, и эта "зеленая пыль" ни что иное как пыльца. Нормальное природное явление», — цитирует Сибдепо кемеровский Гидрометеоцентр.