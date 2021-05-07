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Кузбасс накрыло зеленой пылью

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Кемеровской области выложили в социальных сетях фотографии со странной зеленой пылью, окутавшей города.

Фотографиями поделились жители Новокузнецка, Осинников и Калтана. Зеленая пыль осела на машинах и лавочках. Самое простое объяснение — что это пыльца — не устроило некоторых комментаторов. Они заявили, что пыль магнитится, а такого количества никогда не было.


«В этом нет ничего необычного. Произошло резкое потепление, началась вегетация растений, и эта "зеленая пыль" ни что иное как пыльца. Нормальное природное явление», — цитирует Сибдепо кемеровский Гидрометеоцентр.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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