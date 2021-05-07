Учитель раскрыла секреты сочинения в ЕГЭ на максимум баллов

Учитель русского языка и литературы Хакасской национальной гимназии-интерната им. Н.Ф. Катанова Анна Чертыкова рассказала, как написать сочинение-рассуждение в ЕГЭ по русскому языку на максимальное число баллов, сообщает правительство региона.

Задание № 27 – сочинение-рассуждение. Максимально за него можно получить 25 баллов, это более 42% от суммы баллов за верное выполнение всего теста. Для того чтобы заработать хотя бы 20 баллов, важно научиться тщательно редактировать уже написанный текст: поработать с черновиком и проверить чистовик.

«Нужно уметь вдумчиво читать и постараться не переборщить с цитатами. Придерживайтесь золотого правила: «Один абзац – одна мысль». Не превращайте сочинение в пересказ, иначе текст даже не станут проверять и не засчитают эту часть работы», — отметила учитель.

Она посоветовала перечитать 3-4 книги из школьной программы и прочитать несколько книг из списка дополнительной литературы. Знание классики поможет легко подобрать аргументы для сочинения, а ученикам с хорошей зрительной памятью еще и повысить уровень грамотности.

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«В сочинении вам нужно аргументировать свою позицию примерами из литературы. Если вы не смогли пояснить значение двух иллюстраций из текста, но смогли выявить между ними смысловую связь, вам поставят 3 балла, а если нет – 2 балла. Научитесь грамотно использовать аргументы, чтобы не терять дополнительный балл», — объяснила Чертыкова.

Также она предложила в последние месяцы перед ЕГЭ не писать тренировочные работы в школьных тетрадях. Лучше сразу гелевой или капиллярной ручкой писать на листах, которые напоминают экзаменационные бланки (они есть на сайте ЕГЭ).

Это позволит выработать четкий почерк и понять, сколько слов вашим почерком умещается на одну или полторы страницы бланка, который выдается на экзамене. Так можно избежать волнения по поводу пересчета слов и траты времени на механическую работу. Свое время лучше потратить на редактирование.