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Жители шести районов Новосибирска останутся без горячей воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Испытания теплосетей начнутся в Новосибирске на следующей неделе, отключения горячей воды коснутся шести районов – Ленинского, Кировского, Центрального, Дзержинского, Заельцовского и Железнодорожного, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

По данным властей города, испытания начнутся со среды, 12 мая. Постепенно отключать горячую воду будут со вторника, 11 мая.

По зоне теплоснабжения ТЭЦ-3 максимальный срок завершения отключения – 24 мая. Под испытания попадают сети по улицам Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Киевской, Новосибирской, Плахотного, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Забалуева, Фасадной, Филатова, Спортивной, Титова, Оборонной, Волховской.

Также воду отключат на территориях Троллейного жилмассива, микрорайона «Чистая слобода», ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», Западного и Юго-Западного жилмассивов, ЖК «Аквамарин», поселка «Затон», промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе Станционной улицы, на 2-й Станционной и Олимпийской улицах.

По зоне ТЭЦ-4 до 25 мая под отключения попадают улицы Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект от станции метро «Гагаринской» до Северной улицы, улицы Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук от Плановой до Залесского, Плановая (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

По зоне ТЭЦ-5 отключения также продлятся максимум до 25 мая. В Дзержинском районе под них попадают улицы Николая Островского, Кошурникова и Фрунзе.

В Железнодорожном районе горячей воды не будет на улицах Железнодорожной, 1905 года, Красноярской, Бурлинской, Нарымской, Обдорской, Сибирской, Иркутской, Салтыкова-Щедрина, Советской, Челюскинцев, Омской, Ленина от Железнодорожной до площади Гарина-Михайловского.

В Заельцовском районе горячую воду отключат на улицах Линейной от Нарымской до Плановой в сторону Оби, Тимирязева, Жуковского, Плановой, Переездной, Холодильной, Сухарной, Союза Молодежи, Ельцовской, Дуси Ковальчук, Галущака, Железнодорожной.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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