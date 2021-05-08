Треть новосибирцев отказалась от летнего отпуска

Почти каждый третий новосибирец решил не брать отпуск этим летом, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру». Это намного меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным опроса, проведенного компанией, 32% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. В прошлом году из-за пандемии отпуск не брал каждый второй.

«Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), недостаток средств на отдых (11%)», – говорится в сообщении.

Часть опрошенных также указала, что на их решение повлияло внезапное закрытие границ с Турцией. Из тех, кто все же решился на летний отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% – путешествовать по России или за рубежом, 15% – оставаться дома.