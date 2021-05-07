Названа дата отключения отопления в Новосибирске

Отопительный сезон в Новосибирске завершится в субботу, 8 мая, постановление об этом подписал в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

«Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней. Сегодня, 7 мая, – пятый день, когда сохраняется устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха», – сообщили власти города.

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По данным пресс-центра мэрии, после завершения этого отопительного сезона городские службы начинают подготовку объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к следующему.

С 12 мая энергетики приступят к гидравлическим испытаниям и начнутся отключения горячей воды. Первые из них пройдут по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 (ПНС-5), ТЭЦ-5 (ПНС-10).