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ФСБ в Омске рассекретила военные данные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омской области

Управление ФСБ в Омской области рассекретило и передало в музей архивные материалы о вкладе органов безопасности в победу над фашистской Германией, сообщила администрация региона.

По данным региональных властей, рассекреченные ФСБ данные повествуют о деятельности особых отделов НКВД, 30-й отдельной лыжной бригады, ходе боевых действий в марте-апреле 1943 года. Также в музей передали документы особых отделов НКВД-ОКР СМЕРШ 70-й отдельной морской стрелковой бригады, описывающие боевые операции 1942-1944 годов.

«Исследование подлинных документов не только прольет свет на неизученные события Великой Отечественной войны, но и позволит опровергнуть суждения, дискредитирующие подвиг советского народа», – говорится в сообщении.

В Музейный комплекс воинской славы омичей передали артефакты с мест боев под Севском, где сражалась 30-я отдельная лыжная бригада: ложку и часть от винтовки Мосина, фотографии с раскопок.

Сотрудников музея удивила история лыжной стрелковой бригады, была расформирована спустя полгода, поскольку погибло 75 процентов бойцов. О точных причинах предстоит узнать именно из документов ФСБ.

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Жизнь #История #Силовые структуры
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