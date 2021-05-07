НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жителей Северного полушария предупредили о «красной жаре»

Источник:
РИА Новости
384 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70% — карта Всемирной метеорологической организацией (ВМО) окрашена красным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.

Ученый отметил, что прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.

Еще по теме
Власти Хакасии выступили против разработки «Аскизского месторождения»
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Майские праздники без дождей пообещали новосибирцам
Генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева
Власти Хакасии выступили против разработки «Аскизского месторождения»
Каждый пятый новосибирец готов отказаться от авто из-за парковок
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (1)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Жириновский предложил назвать президента по-новому
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru