Жителей Северного полушария предупредили о «красной жаре»

Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70% — карта Всемирной метеорологической организацией (ВМО) окрашена красным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.

Ученый отметил, что прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.