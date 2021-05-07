Майские праздники без дождей пообещали новосибирцам

Погода в майские праздники в Новосибирске и области будет теплой и ясной, без дождей, но такой жары, как в четверг, пока больше не ожидается.

По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, майские праздники в Новосибирской области ожидаются преимущественно без осадков. В пятницу дует порывистый ветер, но к выходным он станет слабее.

По информации синоптиков, в субботу ночью в Новосибирске будет 4-6, днем – 18-20 градусов тепла. В воскресенье, 9 Мая, ночью будет также 6-8, днем – 16-18 градусов выше нуля. Примерно такая же погода будет и в понедельник.