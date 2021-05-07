Майские праздники без дождей пообещали новосибирцам

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Погода в майские праздники в Новосибирске и области будет
теплой и ясной, без дождей, но такой жары, как в четверг, пока больше не
ожидается.
По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, майские
праздники в Новосибирской области ожидаются преимущественно без осадков. В пятницу
дует порывистый ветер, но к выходным он станет слабее.
По информации синоптиков, в субботу ночью в Новосибирске будет
4-6, днем – 18-20 градусов тепла. В воскресенье, 9 Мая, ночью будет также 6-8,
днем – 16-18 градусов выше нуля. Примерно такая же погода будет и в понедельник.