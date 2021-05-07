Побывавшее на МКС вино оценили в $1 млн

Вино, больше года находившееся на Международной космической станции, выставлено на продажу — за бутылку аукционный Christie’s просит 1 миллион долларов.

Двенадцать бутылок французского вина Ptrus из винограда мерло отправили на МКС в ноябре 2019 года, они вернулись в январе 2021 года, пролетев около 300 миллионов километров, пишет «Би-би-си».

Цели эксперимента — проверить, как невесомость влияет на продукты, а также доказать, что в космосе время течет быстрее, чем на Земле.

Дегустаторы из института вина Университета Бордо сравнили вино с МКС с аналогичным, остававшемся на Земле. По мнению специалистов, побывавшее в космосе вино отличалось от «земного» и состарилось примерно на три года.

Из 12 бутылок три продегустировали, восемь оставили для дальнейших экспериментов, а одну продадут. За вино из космоса просят 1 миллион долларов. Обычная цена для вина Ptrus — около 6 тысяч долларов.