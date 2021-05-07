НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Побывавшее на МКС вино оценили в $1 млн

Источник:
Sibnet.ru
109 1
Фото: © pixabay.com

Вино, больше года находившееся на Международной космической станции, выставлено на продажу — за бутылку аукционный Christie’s просит 1 миллион долларов.

Двенадцать бутылок французского вина Ptrus из винограда мерло отправили на МКС в ноябре 2019 года, они вернулись в январе 2021 года, пролетев около 300 миллионов километров, пишет «Би-би-си».

Цели эксперимента — проверить, как невесомость влияет на продукты, а также доказать, что в космосе время течет быстрее, чем на Земле.

Дегустаторы из института вина Университета Бордо сравнили вино с МКС с аналогичным, остававшемся на Земле. По мнению специалистов, побывавшее в космосе вино отличалось от «земного» и состарилось примерно на три года.

Из 12 бутылок три продегустировали, восемь оставили для дальнейших экспериментов, а одну продадут. За вино из космоса просят 1 миллион долларов. Обычная цена для вина Ptrus — около 6 тысяч долларов.

Еще по теме
Марсианский корабль Маска впервые успешно приземлился
Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»
Звездный дождь: россияне увидят майский метеорный поток
Венера покажется в небе после долгого перерыва
смотреть все
Технологии #Космос #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Названа дата отключения отопления в Новосибирске
ФСБ в Омске рассекретила военные данные
Майские праздники без дождей пообещали новосибирцам
Редкого черного аиста сфотографировали в Новосибирской области
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Жириновский предложил назвать президента по-новому
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru