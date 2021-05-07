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Аналитик оценил вероятность обвала рубля

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский оценил возможность резкого обвала курса рубля.

«Для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно», — сказал эксперт «Российской газете».

По его словам, даже подорожание нефти до 70 долларов за баррель не повлияло на рубль. Курс российской валюты по-прежнему остался на уровне 74,5-75 за доллар. Евро тоже будет стоить примерно столько же — 89-91 рубль, уточнил Переславский.

Эксперт отметил, что наиболее подвержены риску обрушения валюты тех стран, в которых сейчас напряженная эпидемиологическая ситуация, — это Индия и Турция. Самой устойчивой денежной единицей на ближайшее время он назвал австралийский доллар.

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