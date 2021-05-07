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Глава Бурятии рассказал о неудачной рыбалке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/tsydenov_aleksey

Глава Бурятии Алексей Цыденов три дня отдыхал в Тункинском районе, с рыбалки на реке Иркут он ушел без улова, сообщил он на странице в Instagram.

«Три дня отпуска в Тунке! Лучший отдых за последний годы. Рыба, как обычно, не пострадала», — написал губернатор. Он опубликовал фотографии красивых видов местной природы.

В комментариях у него спросили, не запрещена ли рыбалка. Он отметил, что нерестовую рыбу (хариуса) ловить нельзя, а «соровую» можно (карась, окунь). «Потому ничего и не поймали», — добавил он.

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