Глава Бурятии рассказал о неудачной рыбалке

Глава Бурятии Алексей Цыденов три дня отдыхал в Тункинском районе, с рыбалки на реке Иркут он ушел без улова, сообщил он на странице в Instagram.

«Три дня отпуска в Тунке! Лучший отдых за последний годы. Рыба, как обычно, не пострадала», — написал губернатор. Он опубликовал фотографии красивых видов местной природы.

В комментариях у него спросили, не запрещена ли рыбалка. Он отметил, что нерестовую рыбу (хариуса) ловить нельзя, а «соровую» можно (карась, окунь). «Потому ничего и не поймали», — добавил он.