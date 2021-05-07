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Омич ответит за оправдание нацизма на войне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Омской области пойдет под суд за то, что находясь в следственном изоляторе, оправдывал действия нацистских преступников во время Второй мировой войны, сообщило СУ СКР по региону.

По информации следствия, 41-летний житель Большереченского района неоднократно был судим, зимой этого года он находился в СИЗО и придерживался идеологии нацизма. Выяснилось, что омич «оправдывал перед своими сокамерниками действия нацистских преступников во время Второй мировой войны».

Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Ее санкции предусматривают в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

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