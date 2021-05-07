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Число официально безработных в Сибири выросло вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень безработицы в Сибирском федеральном округе снизился по сравнению с началом 2021 года, но существенно вырос по сравнению с прошлым годом, сообщил в пятницу Сибирский окружной информационный центр.

По информации специалистов полпредства президента в СФО, в период с января по март 2021 года, уровень общей безработицы в округе составил 6,9%. За такой же период прошлого года – 5,8%.

По состоянию на конец марта, в службах занятости регионов Сибирского федерального округа на учете состояло 221,1 тысячи человек, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Однако в сравнении с концом февраля текущего года показатель снизился на 23%. Снижение количества зарегистрированных безработных в течение марта наблюдалось во всех регионах округа, наиболее заметное – в Красноярском крае», – сказано в сообщении.

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Экономика #Рынок труда
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