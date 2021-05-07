Власти ответят за сгоревшие в Омской области полдеревни

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту пожара, уничтожившего половину деревни Каракуль в Омской области, сообщило СУ СКР по региону.
Пожар произошел в деревне Каракуль в четверг. По данным регионального управления МЧС, в результате сгорели 25 строений – продуктовый магазин, 14 жилых домов и еще 10 построек.
Огонь пришел со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом. Со слов очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на населенный пункт. В пожаре никто не пострадал.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью», – сообщило следствие.
Уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Уленкульского поселения расследуется по статье «Халатность», санкции которой предусматривают в качестве наказания исправительные, обязательные работы, штраф или арест.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
Иркут 69Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...
cftyВы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...
velamЕще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров