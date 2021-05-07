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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Власти ответят за сгоревшие в Омской области полдеревни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/mchsomsk55

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту пожара, уничтожившего половину деревни Каракуль в Омской области, сообщило СУ СКР по региону.

Пожар произошел в деревне Каракуль в четверг. По данным регионального управления МЧС, в результате сгорели 25 строений – продуктовый магазин, 14 жилых домов и еще 10 построек.

Огонь пришел со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом. Со слов очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на населенный пункт. В пожаре никто не пострадал.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью», – сообщило следствие.

Уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Уленкульского поселения расследуется по статье «Халатность», санкции которой предусматривают в качестве наказания исправительные, обязательные работы, штраф или арест.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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