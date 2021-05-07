Власти ответят за сгоревшие в Омской области полдеревни

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту пожара, уничтожившего половину деревни Каракуль в Омской области, сообщило СУ СКР по региону.

Пожар произошел в деревне Каракуль в четверг. По данным регионального управления МЧС, в результате сгорели 25 строений – продуктовый магазин, 14 жилых домов и еще 10 построек.

Огонь пришел со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом. Со слов очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на населенный пункт. В пожаре никто не пострадал.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью», – сообщило следствие.

Уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Уленкульского поселения расследуется по статье «Халатность», санкции которой предусматривают в качестве наказания исправительные, обязательные работы, штраф или арест.