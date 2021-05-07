Россия проиграла в финале ЮЧМ по хоккею

Сборная России U18 уступила Канаде в финале юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 5:3.

Первый период был равным по счету — 2:2. Во втором канадцы увеличили преимущество на две шайбы. В третьем периоде Владимир Грудинин сократил отрыв. На последних минутах к атаке подключился даже российский вратарь, и этим смогли воспользоваться канадцы. Итоговый счет — 5:3.

«Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир», — говорится в Twitter Федерации хоккея России.

Последний раз юниорская сборная России становилась чемпионом мира 14 лет назад - в 2007 году.