Росатом внедрит технологию «Умного города» в Кызыле

«Русатом Инфраструктурные решения» (госкорпорация «Росатом»)
до конца этого года внедрит модули своей технологии «Умный город» в столице
Республики Тыва Кызыле, сообщает пресс-служба компании.
«Компания внедрит в городе различные электронные сервисы и
модули, которые повысят качество управления городским хозяйством, скорость
реакции на нештатные ситуации, создадут дополнительные возможности для развития
диалога между жителями и властью», — говорится в сообщении.
В соответствии условиями контракта, в течение 2021 года в
Кызыле будет запущена платформа «Умный город», в которую войдет 15 модулей. В
частности, через сервисы обратной связи и голосований жители смогут принять
участие в развитии города и ускорить решение городских проблем.
Служебные модули позволяют в режиме онлайн получать
информацию о проведении земляных работ, территории обслуживания управляющих
компаний, точках сбора коммунальных отходов, погодных условиях, а также данные
о сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Также будет создана информационная панель главы города,
позволяющая в режиме реального времени получать основную информацию о работе
городских служб, основных проблемах и проводимых мероприятиях.