Росатом внедрит технологию «Умного города» в Кызыле

«Русатом Инфраструктурные решения» (госкорпорация «Росатом») до конца этого года внедрит модули своей технологии «Умный город» в столице Республики Тыва Кызыле, сообщает пресс-служба компании.

«Компания внедрит в городе различные электронные сервисы и модули, которые повысят качество управления городским хозяйством, скорость реакции на нештатные ситуации, создадут дополнительные возможности для развития диалога между жителями и властью», — говорится в сообщении.

В соответствии условиями контракта, в течение 2021 года в Кызыле будет запущена платформа «Умный город», в которую войдет 15 модулей. В частности, через сервисы обратной связи и голосований жители смогут принять участие в развитии города и ускорить решение городских проблем.

Служебные модули позволяют в режиме онлайн получать информацию о проведении земляных работ, территории обслуживания управляющих компаний, точках сбора коммунальных отходов, погодных условиях, а также данные о сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также будет создана информационная панель главы города, позволяющая в режиме реального времени получать основную информацию о работе городских служб, основных проблемах и проводимых мероприятиях.