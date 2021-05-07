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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк с 7 мая повышает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Повышение ипотечных ставок составит 0,4 процентного пункта. Изменятся также условия по ряду ипотечных продуктов. Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка», — уточнили в банке.

Согласно новым условиям минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

Одновременно Сбербанк повысил ставки по некоторым сберегательным продуктам. С 7 мая максимальная процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года).

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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