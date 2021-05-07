Новосибирская модель вошла в список Forbes

Российский Forbes обнародовал лонг-лист из 100 номинантов самых перспективных россиян до 30 лет, среди них оказалась 18-летняя модель из Новосибирска Софья Стейнберг.

«Родилась в Новосибирске. Софья никогда не мечтала о модельной карьере, считая себя недостаточно красивой. Но в 12 лет ее заметил региональный скаут и посоветовал московскому модельному агентству Avant. Несколько лет девушка работала в Азии и делала первые шаги на европейских подиумах. Прорыв случился в марте 2019 года, когда Штейнберг открыла показ Givenchy», — говорится в описании.

В сезоне весна-лето 2020 года приняла участие в 37 шоу, уступив по числу показов только 26-летней британской модели Ларе Маллен и 24-летней манекенщице из США Ребекке Ли Лонгендайк. А в апреле 2021 года девушка вошла в список 50 самых востребованных моделей мира.

Софья увлекается искусством, создает живописные и фотопортреты. В июне 2020 года журнал Vogue выпустил номер с автопортретом модели на обложке.

Из списка 100 номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30. Голосование читателей продлится до 30 апреля включительно. Рейтинг «30 до 30» будет опубликован во второй половине мая.