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Бомба времен Великой Отечественной убила двоих поисковиков

Источник:
Sibnet.ru
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Два поисковика — подросток и мужчина — подорвались на боевом снаряде времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области, сообщило СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в четверг. Поисковый отряд «Память» из Оренбургской области официально вел работы на Огуречной высоте. По предварительным данным, поисковики задели боеприпас лопатой, он взорвался.

Смертельные травмы получили 15-летний подросток и 59-летний мужчина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. После происшествия губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал распоряжение о приостановлении работ всех поисковых отрядов на территории региона.

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