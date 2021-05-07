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Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, в том числе для Украины, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга», — приводит РИА Новости слова Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, означает ли это, что США поддерживают стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Украина в 2014 отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.


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Политика #Мир #Военная политика
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