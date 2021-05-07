НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Манижа выпустила перед Евровидением новую песню «Держи меня Земля»

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Певица Манижа за полторы недели до Евровидения выпустила новую песню под названием «Держи меня Земля», трек опубликован на всех музыкальных площадках.

Манижа ничего не стала писать о песне в соцсетях. Она просто опубликовала анонс трека с датой релиза.

В комментариях поклонники написали свои ощущения от новой композиции, которую Манижа ранее исполняла на своих концертах. Они отметили, что «Держи меня Земля» вызывает них мурашки, радость и восторг.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Она выступит с песней «Русская женщина» в первом полуфинале 18 мая. Если она наберет достаточно баллов, то пройдет в финал, который состоится 22 мая.

Еще по теме
Вишневский выпустил песню «Дай», вдохновившись лягушкой в TikTok
Билли Айлиш сменила балахон на корсет ради Vogue
Агутин назвал песню Манижи для Евровидения плохой
Определился победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская модель вошла в список Forbes
Аналитики составили портрет новосибирского автомобилиста
Вишневский выпустил песню «Дай», вдохновившись лягушкой в TikTok
Чемал сочли наиболее подходящим для романического отдыха
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Самое обсуждаемое
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Жириновский предложил назвать президента по-новому
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
23
G7 создаст механизм для борьбы с «пропагандой России»
Sibnet.Ru