Манижа выпустила перед Евровидением новую песню «Держи меня Земля»

Певица Манижа за полторы недели до Евровидения выпустила новую песню под названием «Держи меня Земля», трек опубликован на всех музыкальных площадках.

Манижа ничего не стала писать о песне в соцсетях. Она просто опубликовала анонс трека с датой релиза.

В комментариях поклонники написали свои ощущения от новой композиции, которую Манижа ранее исполняла на своих концертах. Они отметили, что «Держи меня Земля» вызывает них мурашки, радость и восторг.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Она выступит с песней «Русская женщина» в первом полуфинале 18 мая. Если она наберет достаточно баллов, то пройдет в финал, который состоится 22 мая.