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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Турция ужесточила локдаун

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Новые ограничения вступили в силу в Турции с 7 мая из-за ситуации с коронавирусом. Теперь в магазинах разрешается продавать только основные продукты питания и средства гигиены, сообщается на сайте турецкого МВД.

К введенному ранее ограничению на продажу алкоголя добавился запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в конце апреля объявил о введении в стране полного локдауна. Предполагается, что локдаун продлится до 17 мая, его главная цель — сократить суточный прирост числа инфицированных до отметки 5 тысяч человек.

Сейчас в Турции приостановлено очное обучение в школах, закрыты детские сады, установлено ограничение на междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10.00 до 17.00, в стране действует комендантский час.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Турции было зарегистрировано почти 5 миллионов случаев заболевших коронавирусом. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире.

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