Кадыров отказался возглавить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России. По его словам, у страны уже есть лучший в мире лидер.

Кадырова обратил внимание на личные качества Владимира Путина — мудрость, дальновидность и харизму. «Поэтому мы будем поддерживать нашего президента», — подчеркнул глава чеченской республики.

Политик также отметил, что намерен и в дальнейшем служить народу Чечни в качестве руководителя, а также назвал себя «рабом Всевышнего». «Другого и не может быть», — подытожил чеченский лидер

Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — это рекорд среди действующих глав российских регионов.