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Кадыров отказался возглавить Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом России. По его словам, у страны уже есть лучший в мире лидер.

Кадырова обратил внимание на личные качества Владимира Путина — мудрость, дальновидность и харизму. «Поэтому мы будем поддерживать нашего президента», — подчеркнул глава чеченской республики.

Политик также отметил, что намерен и в дальнейшем служить народу Чечни в качестве руководителя, а также назвал себя «рабом Всевышнего». «Другого и не может быть», — подытожил чеченский лидер

Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — это рекорд среди действующих глав российских регионов.

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Политика #Россия
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