Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Российские вакцины от коронавируса надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Надежны как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав», — сказал Путин, комментируя зарубежные высказывания о российских вакцинах.

Путин уточнил, что российские препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись в течение нескольких десятков лет. По его словам, они являются наиболее надежными и наиболее безопасными.

«Спутник V» с автоматом Калашникова первым сравнил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.