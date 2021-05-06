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Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российские вакцины от коронавируса надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Надежны как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав», — сказал Путин, комментируя зарубежные высказывания о российских вакцинах.

Путин уточнил, что российские препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись в течение нескольких десятков лет. По его словам, они являются наиболее надежными и наиболее безопасными.

«Спутник V» с автоматом Калашникова первым сравнил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

Тема: Коронакризис
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Политика #Россия #Новости COVID19
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