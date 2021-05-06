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Часть деревни сгорела в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Омской области

Пожар уничтожил 11 жилых домов в деревне Каракуль Омской области, всего от огня пострадало 18 строений, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 18 строений, из них один магазин и 17 частных домов. При этом 11 из них — жилые», — говорится в сообщении.

Жители Каракуля не пострадали, но остались без крова. Им предложили уехать в другой поселок в пункт временного размещения, но пока никто из жителей не согласился.

Огонь в деревню пришел со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которые находились рядом с домами. Со слов очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на деревню.

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