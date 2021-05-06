Пункты вакцинации откроют в дачных поселках

Пункты вакцинации от коронавируса должны быть там, где находятся люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Для летнего периода это дачные поселки.

По словам главы государства, в дачных поселках и садоводческих товариществах нужно как можно скорее разместить мобильные лаборатории по тестированию и вакцинации от коронавируса.

«Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки», — сказал Путин.

Он отметил, что в стране по ряду регионов снижаются темпы вакцинации и тестирования, поэтому государство должно как можно быстрее предпринять дополнительные усилия для улучшения этих показателей.

На сегодня первым компонентом вакцины в России привились всего 7,7% населения, тогда как в ряде стран, где вакцинация началась позже на несколько месяцев, показатели составляют более 60%.