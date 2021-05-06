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Пункты вакцинации откроют в дачных поселках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пункты вакцинации от коронавируса должны быть там, где находятся люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Для летнего периода это дачные поселки.

По словам главы государства, в дачных поселках и садоводческих товариществах нужно как можно скорее разместить мобильные лаборатории по тестированию и вакцинации от коронавируса.

«Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки», — сказал Путин.

Он отметил, что в стране по ряду регионов снижаются темпы вакцинации и тестирования, поэтому государство должно как можно быстрее предпринять дополнительные усилия для улучшения этих показателей.

На сегодня первым компонентом вакцины в России привились всего 7,7% населения, тогда как в ряде стран, где вакцинация началась позже на несколько месяцев, показатели составляют более 60%.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...

west_nik

Ельцин Крым не возвратил...Потому что, Боря пил...

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Алекс555

Пора бы поставить точку в истории кто он для великой страны был на самом деле.
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