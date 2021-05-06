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Сибирская сакура расцвела в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Рододендрон Ледебура, который еще называют маральником и ошибочно – багульником, зацвел в Республике Алтай.

Это полувечнозеленый кустарник, на зиму он «скручивает» листья, и они становятся похожими на хвойные иголочки. Растет преимущественно на скалах, зацветает в первой половине мая. В это время они будто «вспыхивают» сиреневым и лиловым.

По красоте и популярности цветение маральника уже много лет сравнивают с японской сакурой. Полюбоваться на него приезжают из самых разных уголков России.

Сейчас кустарник массово цветет в «нижних» районах республики – Майминском и Чемальском. А вот в Онгудайском районе, где этого растения особенно много, цветение пока не началось. Скорее всего, здесь горы «расцветут» к выходным или в первой половне следующей недели.




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Жизнь #Гео
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west_nik

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Albor

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Алекс555

Пора бы поставить точку в истории кто он для великой страны был на самом деле.
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