Путин посчитал майские каникулы полезными

Президент России Владимир Путин посчитал оправданными дополнительные выходные в мае, поскольку в стране снизилась заболеваемость коронавирусом.

«Решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается»,— сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Вместе с тем глава государства призвал регионы «не расслабляться» и наращивать темпы вакцинации. Согласно докладу Голиковой, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в России составляет 41,3, эпидемическая ситуация остается стабильной.

Майские праздники в этом году объявлены нерабочими, россияне отдыхают с 1 по 10 мая. Путин принял такое решение для борьбы с коронавирусом, так как дополнительные каникулы снизят количество контактов между гражданами.