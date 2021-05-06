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Xiaomi представит продвинутые планшеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi до конца 2021 года представит сразу нескольких производительных планшетов из серии Mi Pad.

Речь идет о планшетах с кодовыми именами Nabu, Enuma и Elish, которые будут относиться к классу high-end устройств. Все они получат операционную систему Android с фирменной надстройкой MIUI.

В основу аппаратов ляжет аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon восьмой серии. В частности, планшеты Enuma и Elish будут укомплектованы процессором SM8250 — это может быть чип Snapdragon 865, 865+ или 870. Версия Nabu получит процессор Snapdragon 855, 855+ или 860.

Также планшеты получат качественные экраны формата WQXGA с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Известно, что у Nabu размер экрана составит 10,97 дюйма по диагонали.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Гаджеты
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