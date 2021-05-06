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Лавров ответил на санкционные угрозы Евросоюза

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ООН

Новые санкции Евросоюза против России — тупиковый путь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Армению.

«Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией — имею в виду полную безнаказанность», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что считает такой путь «тупиковым», а также предупредил об ответных шагах Москвы. «Агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу. Не можем не отвечать на эту враждебность», — отметил российский министр.

Лавров также указал, что череда антироссийских санкций Запада является нелегитимной, так как их вводят без каких-либо убедительных оснований.

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Политика #Мир #Россия
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