МиГ-31 перехватил американский самолет-шпион над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Чукотским морем, сообщает Национальный центр управления обороной.

RC-135 после перехвата сменил курс. Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. «Нарушения государственной границы не допущено», — говорится в сообщении центра.

Также указывается, что активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в прошлом году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее.

МиГ-31 — советский и российский истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух» Р-33.