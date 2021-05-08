День Победы в Новосибирске: парад, салют и перекрытия дорог

Парад Победы в 2021 году пройдет в Новосибирске со зрителями, хотя некоторые коронавирусные ограничения будут — соблюдение дистанции и небольшая удаленность от зрелища. Но в целом праздник 9 мая запланирован полноценный: проход войск, техники, авиация, вечерний салют.

Парад начнется на площади Ленина 9 мая в 10.00 по местному времени. Со стороны мэрии вход на парад будет осуществляться при наличии соответствующих документов. Свободный проход для зрителей к площади будет организован с улицы Советской через Первомайский сквер, улицу Ленина и улицу Орджоникидзе — все с досмотром на контрольно-пропускных пунктах. Зрители должны будут надеть маски.

Участники парада, военные уже привиты от коронавируса. Ветераны, которые будут сидеть на трибунах, также пройдут вакцинацию или тест ПЦР.

Техника на параде Победы

Военные тщательное подготовили парад. В нем принимают участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие, в том числе женщины, представители силовых ведомств, кадеты, Юнармия.

Колонна военной техники представлена образцами современного вооружения. Но первым в ней идет легендарный советский танк Т-34, когда-то поставленный на постамент, но восстановленный к сегодняшнему дню.

За ним по Красному проспекту торжественно проедут приемники легенды — танки Т-72Б3М. А также бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК.

Впервые новосибирцы увидят многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2». Комплекс состоит их двух комплектов, размещаемых на шасси КамАЗ-63501. Весь комплекс способен создать 100 метров дороги шириной 4,6 метра. Полотно укладывают за пять минут.

Завершат шествие самые мощные и устрашающие образцы вооружения. Боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град».

Также в этом году состоится авиационная часть парада. На высоте около 200 метров пролетят шесть единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Празднование Дня Победы продолжится 74-й городской легкоатлетической эстафетой памяти маршала авиации Александра Покрышкина. В течение дня горожане смогут почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к Вечному огню на Монументе Славы. Бессмертный полк в этом году снова пройдет онлайн.

Когда салют?

Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».

Салют начнется в 22.00 по местному времени. Военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо из салютных установок 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Перекрытия дорог 9 мая

Традиционно в день парада будут перекрыты центральные улицы Новосибирска с 7.00 до 14.00. Весь транспорт, который ходит через Красный проспект, направят параллельными путями, через улицу Советскую и другие.

В этот день с 7.30 до 12.00 входы станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты. Но можно доехать до станции «Красный проспект» и пройти до площади пешком.

Для тех, кто не сможет приехать на парад, будет организована прямая трансляция Парада Победы по телевидению на телеканалах ОТС и Россия 24, а также в интернете – на странице видеотрансляций мэрии Новосибирска.