АвтоВАЗ заявил о восстановлении спроса на Lada

Продажи Lada в апреле 2021 года выросли в четыре раза по сравнению с 2020 года, самыми популярными остаются Granta, Vesta и Largus, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В апреле в России был продан 37 931 автомобиль. Это в четыре раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда рынок показывал самые низкие значения в связи с локдауном на фоне пандемии COVID-19.

Наиболее продаваемой моделью Lada в апреле 2021 года стала Granta с результатом в 14 050 автомобилей; на втором месте расположилась Lada Vesta, ее продажи составили 11 178 автомобилей, на третьем месте — Lada Largus с результатом 4 347 автомобилей

«В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов — Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами», — прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Он сообщил, что в этом году компания сконцентрировалась на обновлении автомобилей, например, запустила продажи семейств Vesta и Xray с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто.