НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ заявил о восстановлении спроса на Lada

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Фото: © АвтоВАЗ

Продажи Lada в апреле 2021 года выросли в четыре раза по сравнению с 2020 года, самыми популярными остаются Granta, Vesta и Largus, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В апреле в России был продан 37 931 автомобиль. Это в четыре раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда рынок показывал самые низкие значения в связи с локдауном на фоне пандемии COVID-19.

Наиболее продаваемой моделью Lada в апреле 2021 года стала Granta с результатом в 14 050 автомобилей; на втором месте расположилась Lada Vesta, ее продажи составили 11 178 автомобилей, на третьем месте — Lada Largus с результатом 4 347 автомобилей

«В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов — Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами», — прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Он сообщил, что в этом году компания сконцентрировалась на обновлении автомобилей, например, запустила продажи семейств Vesta и Xray с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто.

Тема: Русские машины
Свалку «ё-мобилей» обнаружили в Белоруссии
АвтоВАЗу потребовалось пять лет для устранения стука в Lada Vesta
АвтоВАЗ законсервирует один из заводов
УАЗы будут собирать в Эфиопии
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Красноярский губернатор стал богаче в коронавирусный год
Двое сибирских губернаторов остались без Instagram
Подросток попала под следствие за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Обсуждение (1)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

west_nik

Ельцин Крым не возвратил...Потому что, Боря пил...

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...
Sibnet.Ru