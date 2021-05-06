НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жидкости для электронных сигарет решили запретить в России

Источник:
РИА Новости
238 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти России проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, а также другие меры по профилактике курения, сообщает пресс-служба правительства.

«Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан — эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года», — говорится в сообщении правительства.

В частности, «будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях», и «в том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет».

Помимо этого, упаковки сигарет могут сделать обезличенными. Планируется также «ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ», что «позволит не вводить в заблуждение

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена в 2019 году. Ее целью является сокращение к 2035 году доли курящих граждан с нынешних 29% до 21% и максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Еще по теме
Международные эксперты назвали лучшую вакцину от коронавируса
Длительный сон назвали признаком опасных болезней
Санврачи объяснили, какие продукты нельзя брать на пикник
«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский губернатор стал богаче в коронавирусный год
Двое сибирских губернаторов остались без Instagram
Подросток попала под следствие за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Обсуждение (2)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
Раскрыт секрет кулича для Путина
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Sibnet.Ru