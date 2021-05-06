Жидкости для электронных сигарет решили запретить в России

Власти России проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, а также другие меры по профилактике курения, сообщает пресс-служба правительства.

«Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан — эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года», — говорится в сообщении правительства.

В частности, «будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях», и «в том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет».

Помимо этого, упаковки сигарет могут сделать обезличенными. Планируется также «ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ», что «позволит не вводить в заблуждение

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена в 2019 году. Ее целью является сокращение к 2035 году доли курящих граждан с нынешних 29% до 21% и максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.