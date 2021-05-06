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Красноярский губернатор стал богаче в коронавирусный год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uss_av

Губернатор Красноярского края Александр Усс увеличил свой доход за 2020 год на треть по сравнению с предыдущим, сообщается в сведениях о доходах первого лица региона.

Усс заработал за 2020 год 30,1 миллиона рублей, это на 30% больше, чем годом ранее. При этом его собственность осталась той же, что и была в 2019 году. Он владеет четырьмя участками земли площадью более 224 тысяч квадратных метров, двумя жилыми домами, четырьмя дачными домами. Также в его распоряжении автомобили Land Rover и Range Rover.

Супруга главы региона Людмила Усс, согласно декларации, заработала в 2020 году 16,3 миллиона рублей, что чуть меньше, чем годом ранее. Из открытых источников известно, что она возглавляет компанию по аренде недвижимости «Сибирская альтернатива».

Она также ничего нового за этот год не приобрела. В декларации, как и в 2019 году указаны жилой дом площадью более 1 тысячи квадратных метров, две квартиры, гаражи, три участка земли. У жены богатый автопарк: автомобили Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка, маломерное судно и прицеп.

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Красноярск #Местная власть
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