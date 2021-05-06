Двое сибирских губернаторов остались без Instagram

Всего девять губернаторов, которые не ведут Instagram, осталось в России, двое из них – в Сибири: это губернатор Томской области Сергей Жвачкин и новый глава Тувы Владислав Ховалыг, выяснили аналитики.

«Численность глав регионов, которые не ведут свои страницы в Instagram, снизилась с 14 в 2020 году до девяти в 2021», – сказано в сообщении Центра политической конъюнктуры.

Губернаторы остались без Instagram в Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Тульской области, Чечне (аккаунт Рамзана Кадырова заблокирован), Северной Осетии, Тамбовской области, Тверской области, Томской области и Туве.

Аналитики также составили рейтинг самых популярных в Instagram глав регионов, но сибиряков среди них нет. Верхнюю строчку в топе занял глава Татарстана Рустам Минниханов.

А вот в нижней части рейтинга популярности губернаторов регионов в Instagram оказались два представителя Сибири – главы двух Алтаев Виктор Томенко и Олег Хорохордин.