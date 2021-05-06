НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Древнейшее человеческое захоронение нашли в Африке

Источник:
РИА Новости
227 0
Фото: © CENIEH

Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками, по возрасту относящуюся к среднему каменному веку и это древнейшее человеческое захоронение на Африканском континенте, сообщает Национальный центр исследований эволюции человека (CENIEH).

Африка считается колыбелью человечества, но ранние свидетельства захоронений на этом континенте весьма немногочисленны. В Европе и Азииогребения найдены и неандертальцев и современных людей возрастом до 120 тысяч лет, но до сих пор оставалось загадкой, как обращались в каменном веке со своими умершими жители Африки, пишет РИА Новости со ссылкой на Nature.

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет назад, что соответствует среднему каменному веку.

Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди. Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения.

Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение — разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости. Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда, считают ученые. 

Еще по теме
Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»
Новосибирцы создадут систему управления бионическими протезами
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Ученые подсчитали количество тираннозавров
смотреть все
Технологии #Наука #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский губернатор стал богаче в коронавирусный год
Двое сибирских губернаторов остались без Instagram
Подросток попала под следствие за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
Раскрыт секрет кулича для Путина
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Sibnet.Ru