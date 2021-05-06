Древнейшее человеческое захоронение нашли в Африке

Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками, по возрасту относящуюся к среднему каменному веку и это древнейшее человеческое захоронение на Африканском континенте, сообщает Национальный центр исследований эволюции человека (CENIEH).

Африка считается колыбелью человечества, но ранние свидетельства захоронений на этом континенте весьма немногочисленны. В Европе и Азииогребения найдены и неандертальцев и современных людей возрастом до 120 тысяч лет, но до сих пор оставалось загадкой, как обращались в каменном веке со своими умершими жители Африки, пишет РИА Новости со ссылкой на Nature.

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет назад, что соответствует среднему каменному веку.

Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди. Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения.

Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение — разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости. Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда, считают ученые.