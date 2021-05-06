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Xiaomi стала крупнейшим продавцом смартфонов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Лидером российского рынка смартфонов в первом квартале текущего года стала китайская корпорация Xiaomi, следует из данных аналитической компании Canalys.

На долю Xiaomi за указанный период пришлось 32% всех поставок смартфонов в Россию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 125%, отмечается в исследовании.

Второе место с долей в 27% занимает корейская компания Samsung Electronics, которая по сравнению с прошлым годом нарастила показатель на 41%. Третье место с долей в 10% у китайского бренда Honor, который показал нулевой рост.

В пятерку также вошли Apple с долей 9% и китайский бренд Realme с долей 4%. При этом китайская компания продемонстрировала фантастический рост по сравнению с прошлым годом — сразу на 682%.

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