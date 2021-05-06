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Подросток попала под следствие за срыв плакатов «Бессмертного полка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочка-подросток в Северске Томской области сорвала четыре плаката «Бессмертного полка» у ТЦ, произошедшее попало на видео. Возбуждено дело о вандализме, сообщило СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, в майские праздники 17-летняя жительница Северска ночью возле здания ТЦ умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера движения «Бессмертный полк», посвященные годовщине Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ее санкции предусматривают в качестве наказания штраф, исправительные или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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