Подросток попала под следствие за срыв плакатов «Бессмертного полка»

Девочка-подросток в Северске Томской области сорвала четыре плаката «Бессмертного полка» у ТЦ, произошедшее попало на видео. Возбуждено дело о вандализме, сообщило СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, в майские праздники 17-летняя жительница Северска ночью возле здания ТЦ умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера движения «Бессмертный полк», посвященные годовщине Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ее санкции предусматривают в качестве наказания штраф, исправительные или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев. Обстоятельства ЧП устанавливаются.